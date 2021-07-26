Мальчик получил перелом ноги на детской площадке в центре Москвы

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Россия, Москва, Тверской бульвар Карта всех событий

Следователи проверят инцидент с травмированием ребенка на детской площадке в центре города. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве в понедельник, 26 июля.

— Днем 25 июля 2021 года на детской площадке вблизи жилого дома, расположенного по Тверскому бульвару в городе Москве, несовершеннолетний получил перелом ноги в результате использования качелей для детей с ограниченными возможностями. Мальчик госпитализирован в детскую городскую больницу, — рассказали в ведомстве.

Следствие занимается установлением обстоятельств и причин инцидента, уточнили в СК. В ходе проверки следователи дадут оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Также ведомство планирует опросить родителей пострадавшего, отмечается на сайте СК.

Похожий случай произошел в столице 12 июля. Ребенок качался на качелях, затем их крепления оборвались, и мальчик упал на землю.

Позже его доставили в больницу с телесными повреждениями. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».