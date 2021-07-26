Двухлетняя малышка и ребенок в коляске упали на рельсы на вокзале в Петербурге

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Двухлетняя девочка и грудной ребенок в коляске упали на рельсы с платформы на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в понедельник, 26 июля, в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Многодетная семья следовала по шестой платформе на Московском вокзале в Петербурге 26 июля в 16:20 по московскому времени.

— Ребенок 2018 года рождения вез коляску с малышом 2020 года рождения. Девочка не справилась с управлением коляски, в результате оба ребенка упали на железнодорожные пути, — объяснили в ведомстве.

После падения детей достали на платформу и оказали им первую помощь в медпункте вокзала. Позднее детей госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого пятилетний мальчик пострадал в результате ДТП на юго-западе Москвы. Инцидент произошел вечером 21 июля на Южнобутовской улице, у дома 145. Когда мальчик пересекал на самокате дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, на него наехал автомобиль.