Помещение под клинику с аптекой выставили на торги на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, Рижский проезд, 3 Карта всех событий

Помещение площадью 416,2 квадратных метра в Алексеевском районе, где можно будет разместить клинику с аптекой, выставили на торги. Об этом сообщили в Центре управления городским имуществом в понедельник, 26 июля.

— От метро идти несколько минут пешком, рядом расположены железнодорожная станция, парк «Сокольники», несколько учебных заведений и жилой квартал с плотной застройкой. Лот находится на первой линии, у него отдельный вход и комфортная площадь для размещения клиники с аптекой или склада, — рассказал заместитель генерального директора центра Артем Сурженко.

Лот на Рижском проезде, дом 3, не имеет обременений, в него проведены отопление и электричество. Победитель сможет арендовать его на десять лет, добавил Сурженко.

Начальная арендная ставка составит 3,2 миллиона рублей в год, торги пройдут 10 августа, отмечается на сайте центра.

23 июля сообщалось, что Москва сдаст в аренду на торгах два исторических помещения в Таганском районе — каретный сарай городской усадьбы Лепехиных и здание комплекса Фряновской шерстопрядильной мануфактуры Г. В. и М.В. Залогиных.

Арендаторы должны будут отреставрировать помещения в течение пяти лет. Победители аукциона получат помещение в аренду на 49 лет. После реставрации в зданиях начнет действовать льготная арендная ставка — один рубль за квадратный метр ежегодно.