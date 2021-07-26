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Движение на Русаковской набережной ограничат с 28 июля для строительства БКЛ

Иван Юминов

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Движение на Русаковской набережной ограничат с 28 июля для строительства БКЛ
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Россия, Москва, Русаковская набережная Карта всех событий

Для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с 28 июля по 30 сентября ограничат движение транспорта в районе Русаковской набережной. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 26 июля.

— С 28 июля в районе Русаковской набережной ограничат движение из-за строительства Большой кольцевой линии метро, — рассказали в ведомстве.

Ограничения введут на участке Попова проезда около владения 1 по Русаковской набережной. Рабочие, как уточнили в департаменте, займут одну полосу с сохранением движения автомобилей по одной полосе в каждом направлении.

При этом будет ликвидировано парковочное пространство, также будет осуществлен перезапуск движения на встречное направление.

23 июля сообщалось, что на нескольких улицах столицы будут временно ограничивать движение. 31 июля в период с 13:00 до 19:00 будут перекрывать участок улицы Станиславского от дома № 4 до дома № 8. Перекрытие будет проведено в эти часы, но не более чем на пять минут.

Одну полосу в сторону Красной площади перекроют на Большом Москворецком мосту. Съемки будут проходить 31 июля с 20:00 до 00:00 1 августа.

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