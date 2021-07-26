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Институт Пушкина перестанет пускать в корпуса непривитых студентов

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Институт Пушкина перестанет пускать в корпуса непривитых студентов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Академика Волгина, 6Карта всех событий

Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина с 1 сентября перестанет пускать в вуз студентов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Соответствующий приказ был опубликован в понедельник, 26 июля, на сайте вуза.

Так, институт аннулирует пропуска непривитых студентов и сотрудников, если у них нет медицинского отвода. Всех непривитых студентов без медотвода переведут с 1 сентября на удаленное обучение.

При этом сотрудников института, которые не вакцинировались и не принесли медицинский отвод от прививки, с 16 июля начнут отстранять от работы. Учебное заведение также перестанет заключать трудовые договоры и гражданско-правовые договоры с людьми, которые не привились от коронавируса, пишет ТАСС.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

При этом 16 июля столичным предпринимателям продлили срок подачи данных о вакцинации сотрудников. Известно, что большинство компаний в столице передали данные о вакцинации работников от коронавируса, остальным продлили срок подачи до 22 июля.

Москвичи старше 18 лет могут вакцинироваться от COVID-19 по предварительной записи в городских поликлиниках. Без записи привиться можно в местах работы выездных бригад, павильонах «Здоровая Москва» и семи офисах «Мои документы».

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