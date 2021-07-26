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Самолет с министром обороны Турции на борту совершил экстренную посадку

Анастасия Волоснова

В мире
Самолет с министром обороны Турции на борту совершил экстренную посадку
Фото: Pexels

Самолет, на борту которого находился глава Минобороны Турции Хулуси Акар, совершил экстренную посадку на юге республики после столкновения с птицей. Об этом говорится в материале агентства Anadolu в понедельник, 26 июля.

Акар проводил инспекцию дислоцированных подразделений ВС Турции в провинции Килис, которая находится на сирийской границе. После работы министр обороны вместе с высшими турецкими военачальниками вылетел из Газиантепа. Однако в небе самолет столкнулся с птицей, из-за чего экстренно сел в аэропорту в Адане.

Вместе с Акаром на борту также находился губернатор провинции Килис Газиантеп Давут Гюль, уточняется в материале. В результате инцидента никто не пострадал, пишет РИА Новости.

Ранее лайнер авиакомпании «Белавиа» выполнял рейс из Минска в Анталью, однако изменил курс на Москву. В самолете сработал датчик давления. Воздушное судно приземлилось в столичном аэропорту Домодедово утром в понедельник. На борту самолета находились 207 человек, в том числе семь членов экипажа.

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