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Названы пять типов мужчин, которые никогда не изменяют

Анастасия Колоскова

Общество
Названы пять типов мужчин, которые никогда не изменяют
Фото: Pexels

Специалисты развеяли миф о том, что все мужчины склонны к изменам, и назвали пять типов, которые никогда не решатся на адюльтер.

К первому из них относятся мужчины, достойно воспитанные родителями. Они с детства понимают ценность семьи, и пример старшего поколения не позволит им нарушить верность избраннице.

Второй тип — религиозные мужчины. Так как большинство конфессий поддерживают моногамию, верующие относятся к браку как к священному союзу. Поэтому никакая красотка не сможет сбить такого мужчину с истинного пути.

К третьему типу специалисты отнесли мужчин с низкой половой конституцией. Они не нуждаются в большом количестве секса и легко обходятся без плотских утех длительное время.

Четвертый тип — ответственные мужчины. Они ориентируются на высокие моральные принципы, поэтому не позволят себе быть нечестными в отношениях. Такой мужчина никогда не заведет интрижку за спиной у партнерши.

Кроме того, к тем, кто не склонен к изменам, специалисты отнесли мужчин, попавших в позитивную среду. Такое окружение подталкивает их к переоценке ценностей. В результате под давлением авторитетов они стремятся вести себя лучше в отношениях, пишет портал WDay.

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