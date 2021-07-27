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Льготный проезд введут на коммерческих автобусах в пяти округах Подмосковья

Юлия Курганова

Общество
Льготный проезд введут на коммерческих автобусах в пяти округах Подмосковья
Фото: Сергей Рыжков, «Вечерняя Москва»

В пяти округах Московской области с 1 августа на коммерческих автобусных маршрутах в тестовом формате будет введен льготный проезд. Об этом сообщается на сайте регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Проект стартует в Чехове, Люберцах, Одинцово, Наро-Фоминске и Ленинском округе. Отмечается, что на эти населенные пункты пришлось наибольшее число обращений жителей. Бесплатный проезд и скидки будут доступны для 800 тысяч жителей на 145 маршрутах.

Правом бесплатного проезда смогут воспользоваться определенные группы граждан. Так, льгота предоставляется пенсионерам, ветеранам, инвалидам, людям с ограниченными возможностями и отдельным категориям детей. Для проезда в автобусах им нужно приложить социальную карту к валидатору.

Дошкольники до семи лет, школьники и студенты смогут получить скидку 50 процентов с 1 по 35 поездки и скидку 99 процентов с 36 поездки по «Стрелке учащегося». По картам «Тройка» и «Стрелка» скидка составит 7 процентов за каждые 10 поездок и 35 процентов — за 50 и более поездок.

Уточняется, что в случае сбоя в работе оборудования пассажир может не оплачивать проезд.

Технология Fast Track заработала в Подмосковье для льготных пассажиров. Жители, имеющие право на льготный проезд, теперь могут не обращаться в кассы за разовым билетом на электричку. Они получили возможность бесконтактно оплатить проезд на станциях ЦППК, оборудованных турникетами и валидаторами, — всего это доступно на 151 станции.

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