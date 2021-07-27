«Все рецепты для похудения — это шаманство»: Онищенко высказался о диетах

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Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко считает, что все рецепты для похудения являются «шаманством». По его словам, исключением являются случаи, когда человек грамотно распределяет свое питание, это называется «нормальным процессом», а не диетой.

— Все рецепты для похудения — это шаманство. Если, конечно же, человек не просто берет и грамотно по мере своей умственной и двигательной активности сообразует свою энергетическую и психологическую ценность в питании. А это уже не диета, а нормальный процесс. Все остальное шаманство, — сказал депутат, передает РИА Новости.

Онищенко отметил, что диеты постоянно вызывают интерес желающих сбросить лишние килограммы, особенно в весенне-летний сезон. Помимо уже существующих разных способов, появляются новые варианты, например, интервальное голодание или кето-диета. В первом случае есть необходимо в определенное время суток, делая между приемами пищи длинные перерывы, по 14 часов и больше. В основе кетогенной диеты лежат продукты с высоким содержанием жиров и белков, а употребление пищи с содержанием углеводов сильно уменьшается. Академик РАН не считает эти способы похудения эффективными.

Также Онищенко рассказывал, кому запрещено ехать в отпуск на море. По его словам, некоторым россиянам лучше отказаться от отпуска в теплых странах, чтобы избежать проблем со здоровьем.