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В Госдуме предложили компенсировать траты россиян на газификацию

Юлия Курганова

Общество
В Госдуме предложили компенсировать траты россиян на газификацию
Фото: gazprom.ru/ПАО «Газпром»

Россиянам могут компенсировать траты за подведение газа к дому, если они оплатили работы за свой счет до вступления в силу программы социальной газификации. Такое предложение внесли депутаты Государственной думы, сообщается в Telegram-канале партии «Единая Россия».

Уточняется, что такая возможность будет у тех, кто занимался газификацией после того, как президент Владимир Путин поддержал предложение фракции и поручил запустить программу, но законодательные изменения по ней не были приняты.

Секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак отметил, что программу социальной газификации анонсировали 21 апреля, однако пока не приняли.

— Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено. Рады, что правительство предложение поддержало, — сказал он.

Со своей стороны партия сделает все возможное, чтобы уменьшить сроки подключения и максимально упростить технические вопросы при доведении газа.

Более двух миллионов домов догазифицируют в России до 2022 года. Правительство России ожидает, что около 60 процентов домовладений из почти четырех миллионов возможных получат газ с 2021 по 2022 год по программе ускоренной социальной догазификации.

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