Москвичка организовала уличному бездомному музыканту концерт

Фото: Telegram-канал «Таганка-мать»

Россия, Москва, Котельническая набережная Карта всех событий

Жительница Таганского района столицы Дарья случайно познакомилась в переходе с уличным музыкантом по имени Рамиль и организовала ему концерт на Котельнической набережной. Об этом сообщает в понедельник, 26 июля, Telegram-канал «Таганка-мать».

— В общем, в эту пятницу она организовала ему пиратский концерт прямо на Котельнической набережной: усилитель, фонарики, ковер и панорама Москвы в качестве визуального бэк-вокала. Приятно, что среди нас есть люди, которые не ждут, а берут и сами делают для района такую красоту, — написали администраторы канала.

Сообщается, что Рамиль родом из Оренбургской области, он живет на улице, это его осознанный выбор. О концерте на набережной ни мужчина, ни москвичка, которая вызвалась ему помочь, широко не распространялись.

Фото: Telegram-канал «Таганка-мать»

В комментариях под постом Дарья призналась, что написала объявление только на своей странице в соцсети Instagram.

— Я опасалась толпы на улице, поэтому сделала очень камерно. Нигде не анонсировала кроме своей инсты, — отметила она.

Пользователям понравилась ее инициатива. Они попросили проанонсировать следующий концерт Рамиля.

«Как здорово! Хочу на такой концерт!»; «Мое восхищение! Зовите нас на следующий»; «Вау! Как же мы так все пропустили?» — писали горожане.

Дарья пообещала, что обязательно сделает еще один концерт, если сам Рамиль этого захочет.