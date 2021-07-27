Поступления по упрощенной системе налогообложения выросли в Москве на 55 процентов

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Поступления в налоговый бюджет от специальных налоговых режимов, применяемых малым и средним бизнесом, растут в Москве. За первые шесть месяцев 2021 года столичные предприятия и ИП, которые применяют упрощенную систему налогообложения (УСН), перечислили в бюджет города 79,7 миллиарда рублей. Этот показатель на 55 процентов превышает результаты аналогичного периода 2020 года. С 2019 года прирост составил 36 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

— УСН является одним из наиболее популярных налоговых режимов, используемых малым и средним бизнесом, благодаря низким налоговым ставкам и простой отчетности, — сказал заммэра.

По его словам, в 2020 году динамика поступлений снизилась из-за ковидных ограничений. Некоторые столичные компании вынуждены были приостановить свою работу по этой причине.

Кроме того, наиболее пострадавшие субъекты малого и среднего бизнесов получили отсрочку по уплате налогов на первый квартал прошлого года.

Столичные власти в 2020 году реализовали комплекс мер поддержки таких предприятий, включая льготы по аренде, гранты и субсидии. Воспользоваться некоторыми из этих преференций можно до сих пор.

В 2021 году динамика поступлений налога при использовании УСН превышает показатели двухгодичной давности, что подтверждает восстановление работы бизнеса большинства отраслей в российской столице.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов в свою очередь добавил, что количество налогоплательщиков, которые применяют УСН, возросло за прошлый год на 6,2 процента и достигло отметки 458,4 тысячи.

Число работающих на УСН индивидуальных предпринимателей составило при этом 257,9 тысячи.

С текущего года в Москве был установлен переходный режим для применения упрощенной системы налогообложения с повышенными ставками в случае превышения лимитов по объему годового дохода в 150 миллионов рублей и 100 человек в штате. В случае нарушения допустимого лимита и при доходах до 200 миллионов рублей и до 130 человек сотрудников разрешается применять упрощенную систему со ставкой в 20 процентов вместо 15 по пункту «доходы минус расходы» и 8 процентов — вместо 6 по «доходам».