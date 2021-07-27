Названы продукты, которые можно и нельзя есть при гипертонии

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Показатели артериального давления можно привести в норму, если человек будет придерживаться правильного питания, особенно по утрам. Врачи перечислили полезные блюда, которые подходят для этого времени суток.

Например, самой популярной и полезной считается овсяная каша. Овес положительно сказывается на организме. А людям, у которых наблюдаются проблемы с давлением, она помогает благодаря высокому содержанию клетчатки и малому количеству калия в своем составе.

Не меньшей полезностью обладают йогурты. В них содержится кальций. Желательно кушать те молочные продукты, что не содержат сахара, отмечает ФАН.

Тем временем, врач-диетолог Дарья Русакова подчеркнула, что различные продукты могут по-разному влиять на организм. Это зависит от причин возникновения заболевания. Эксперт считает, что на давление в первую очередь могут негативно повлиять продукты, в которых содержится поваренная соль: колбасные изделия, полуфабрикаты и консервы.

— Дело в том, что соль сдерживает воду. Поэтому у тех, кто склонен к гипертонии, будет повышаться давление и возникать отеки. Таким образом, этим людям не стоит кушать жирное, жареное, а также пить алкоголь, — пояснила Дарья Русакова.

Диетолог также подчеркнула, что суточное количество соли не должно быть больше одной чайной ложки, отмечает Nation News.