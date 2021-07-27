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В Саудовской Аравии запретят непривитым людям заходить куда-то, кроме своего дома

Полина Долганова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
В Саудовской Аравии запретят непривитым людям заходить куда-то, кроме своего дома
Фото: Pexels

Граждане Саудовской Аравии, которые не сделали прививку от коронавирусной инфекции, не смогут посещать общественные места с 1 августа 2021 года. Для свободного передвижения жителям страны необходимо будет иметь при себе сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19.

Ограничения распространяются на посещение госучреждений, а также на перечень других экономических, культурных и общественных мероприятий. Так, жители Саудовской Аравии не смогут свободно находиться нигде, кроме своего места проживания.

О введении подобных мер власти страны предупреждали еще в середине мая текущего года, передает ФАН.

В Москве система обязательных QR-кодов перестала действовать с 19 июля, через 21 день после введения. Организации общественного питания с 28 июня были обязаны запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

При этом бары, кафе и рестораны самостоятельно смогут решать, пускать посетителей по QR-кодам или без них. Теперь заведения по своему желанию будут устанавливать требование о проверке QR-кодов. По этой причине власти приняли решение сохранить возможность оформления QR-кодов для жителей столицы. В настоящее время их можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что внедрение системы обязательных QR-кодов в столичных кафе было необходимой мерой, которая позволила мотивировать москвичей на вакцинацию и снизить скорость распространения COVID-19 в городе.

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