Академик Румянцев: Городская среда должна быть доступной для старшего поколения

Фото: Ольга Макарова

Пожилых людей необходимо обеспечить не только качественной медициной, но и создать для них комфортную городскую среду. Такое мнение высказал академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев.

В районе Теплый Стан на юго-западе Москвы молодежный актив провел перформанс. Надев утяжелители на ноги, тяжелые рюкзаки, аппликаторы Кузнецова для имитации болезненных ощущений, прозрачные повязки на глаза для снижения зрения, участники пытались заниматься обычными делами. На конкретных примерах они показали, какие ощущения испытывает пожилой человек в повседневной жизни.

— Молодому человеку трудно понять, как чувствуют себя пожилые люди, пока он сам не достигнет преклонного возраста. Стоит помнить, что 35 процентов жителей Москвы составляют пенсионеры. Молодежь наглядно показала, что старшее поколение требует к себе повышенного внимания. Это и комфортная городская среда, и врачи-геронтологи в поликлиниках, и санаторно-курортное лечение, — сказал Александр Румянцев.

По мнению Румянцева, каждый день пожилые люди сталкиваются с большими трудностями при перемещении по городу и потому нуждаются в регулярных мероприятиях по поддержанию здоровья. Если старшему поколению будет удобно ходить и добираться до медицинских учреждений, город будет лучше для всех: там, где пройдет пожилой человек, пройдет и мама с коляской, и ребенок. В свою очередь молодежи нужно как можно раньше начинать заботиться о своем здоровье, чтобы минимизировать проблемы со здоровьем в старости, подчеркнул академик РАН.