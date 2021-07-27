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Синоптик рассказал о сильном циклоне, который движется на столицу

Михаил Алимов

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Погода в Москве
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Синоптик рассказал о сильном циклоне, который движется на столицу
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Мощный циклон «Дирк», затопивший Европу, движется на Москву. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Во вторник в столице будет солнечно, сухо и жарко. В середине недели ожидается сильная гроза, но воздух останется теплым — до плюс 30 градусов. На небе будут видны мощные кучевые облака. В среду, 28 июля, ожидается слепой дождь, который в четверг ночью изменится на стену залповых ливней с сильным ветром. Порывы ветра при этом достигнут 15-20 метров в секунду. Ожидается настоящая летняя гроза, рассказал синоптик.

За 12 часов ожидающейся непогоды может выпасть почти пятая часть месячной нормы осадков — около 15-20 миллиметров. В четверг температура немного упадет и составит 21-26 градусов. Ожидаются небольшие дожди. В пятницу столбики термометров вновь покажут около 30 градусов, однако на выходных можно вновь ожидать грозовой фронт, который принесет с собой еще несколько миллиметров осадков, добавил Тишковец.

Синоптики также рассказали, сколько еще продлится купальный сезон в Москве. Согласно народной примете, купаться становится холодно после Ильина дня, который отмечается 2 августа. Однако синоптик утверждает, что в этом году купальный сезон продолжиться и после этой даты.

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