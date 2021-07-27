День рождения Туве Янссон отметят в библиотеке иностранной литературы
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино 9 августа приглашает поклонников творчества Туве Янссон на празднование ее дня рождения.
107 лет назад родилась уникальная писательница, подарившая миру муми-троллей. Она прожила яркую и богатую на впечатления жизнь. В честь дня рождения Туве Янссон вместе с Посольством Финляндии библиотека зовет всех на вечер чтения книги «Шляпа волшебника».
Читать рассказы о муми-троллях будет актриса «Гоголь-центра» Ирина Теплухова. А перед началом чтений Советник по вопросам культуры Посольства Финляндии Юсси Палмен познакомит гостей с главными героями книги и расскажет об их создательнице.
В программе также посетителей ждут гигантская муми-раскраска и выставка комиксов о муми-троллях.
Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте библиотеки.
Муми-тролли — главные персонажи серии книг Туве Янссон — миниатюрные существа, похожие на таинственных маленьких зверей. В прошлом они жили за печками в домах, но со временем, когда паровое отопление почти вытеснило печное, им пришлось искать другое пристанище. Так появился Мумидол.