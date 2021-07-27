Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

День рождения Туве Янссон отметят в библиотеке иностранной литературы

Ольга Маркова

Развлечения
День рождения Туве Янссон отметят в библиотеке иностранной литературы
рисунок Туве Янссон / wikipedia.org

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино 9 августа приглашает поклонников творчества Туве Янссон на празднование ее дня рождения.

107 лет назад родилась уникальная писательница, подарившая миру муми-троллей. Она прожила яркую и богатую на впечатления жизнь. В честь дня рождения Туве Янссон вместе с Посольством Финляндии библиотека зовет всех на вечер чтения книги «Шляпа волшебника».

Читать рассказы о муми-троллях будет актриса «Гоголь-центра» Ирина Теплухова. А перед началом чтений Советник по вопросам культуры Посольства Финляндии Юсси Палмен познакомит гостей с главными героями книги и расскажет об их создательнице.

В программе также посетителей ждут гигантская муми-раскраска и выставка комиксов о муми-троллях.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте библиотеки.

Муми-тролли — главные персонажи серии книг Туве Янссон — миниатюрные существа, похожие на таинственных маленьких зверей. В прошлом они жили за печками в домах, но со временем, когда паровое отопление почти вытеснило печное, им пришлось искать другое пристанище. Так появился Мумидол.

Читайте также:
Библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудоминочтениепраздник
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Принеси, подай, заработай

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Представительские расходы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Все мнения
О проекте