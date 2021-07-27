Московские врачи вылечили от коронавируса за сутки 4 912 человек

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве за сутки выздоровели от коронавируса 4 912 человек. Об этом во вторник, 27 июля, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Фото: Оперштаб

Новых случаев выявлено 2623. Госпитализированы 1072 пациента. Умерли 98 человек. К аппарату ИВЛ подключены 1072 москвича.

Всего за время пандемии вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 1 341 106 человек.

Количество заболевших в Москве снижается, но это не повод забыть о собственной безопасности. Чтобы победить пандемию COVID-19, необходимо сделать прививку. В России зарегистрированы четыре отечественные вакцины — «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Привиться ими можно в городских поликлиниках. В столице также работают павильоны «Здоровая Москва», расположенные на территории парков. Для привившихся граждан организованы различные льготы — начиная от розыгрыша автомобилей и заканчивая возможным проведением массовых мероприятий по QR-кодам.