В Союзе садоводов оценили предложение о компенсации трат на газификацию домовладений

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Инициатива, согласно которой гражданам, начавшим проводить газ до программы социальной газификации, смогут возместить стоимость услуги, — это шаг в сторону оказания «существенной помощи» владельцам домов. Однако существует ряд сложностей, о которых гражданам стоит помнить перед газификацией. Так предложение Госдумы прокомментировала руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

В беседе с «Вечерней Москвой» она высказала сожаление о том, что компенсация трат на газификацию коснется только жителей населенных пунктов и обойдет стороной СНТ. В рамках социальной программы газ проведут только до границ садовых некоммерческих товариществ. В то же время данная мера может стать незаменимой поддержкой для домовладельцев, подчеркнула она.

— Компенсировать затраты — это хорошее решение, потому что у людей иногда совсем нет денег на такое. Естественно, очень ценно, если газовую трубу проводят до границы домовладения. Граждане, безусловно, нуждаются в этом, — высказалась Бурякова.

Предложение о компенсации важно в первую очередь потому, что траты на газификацию очень велики, заметила собеседница «ВМ».

— Нельзя назвать точную цифру: все зависит от количества домов в населенном пункте. Эта сумма точно превышает 100 тысяч рублей и может доходить до миллиона рублей, — объяснила она.

Также Бурякова перечислила факторы, о которых не стоит забывать перед газификацией домовладения. Важно понимать, что государство может компенсировать проведение газа лишь до границ земельного участка. Стоимость внутреннего газоснабжения покрывается гражданином.

— До дома газификацию люди все равно проводят за свой счет: для этого требуется от 100 тысяч рублей. После этого надо все подключить и проверить, оплатить работу тех, кто все установил. Люди иногда не задумываются об этом, когда планируют газификацию. Плюс все оборудование потом нужно еще и содержать, — заметила специалист.

В любом случае даже частичное возмещение трат на проведение газа очень поможет гражданам покрыть «неподъемную сумму», добавила Бурякова.

Во вторник, 27 июля, стало известно, что россиянам могут компенсировать траты за подведение газа к дому, если они оплатили работы за свой счет до вступления в силу программы социальной газификации. Такая возможность будет у тех, кто занимался газификацией после того, как президент Владимир Путин поручил запустить программу, но законодательные изменения по ней не были приняты.