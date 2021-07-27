Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Чрезвычайная опасность»: в Германии после взрыва на химзаводе начался пожар

Анна Михалюк

Происшествия
«Чрезвычайная опасность»: в Германии после взрыва на химзаводе начался пожар
Фото: pixabay.com

В немецком городе Леверкузен на заводе химической и фармацевтической компании Bayer произошел взрыв, после которого начался пожар.

Очевидцы запечатлели ЧП на видео: огромные черные клубы дыма поднимаются над одним из корпусов завода. Над городом зазвучали сирены, предупреждающие об опасности.

Местным жителям рекомендовали не выходить на улицу, а также закрыть окна. Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях присвоило этому происшествию статус «Чрезвычайная опасность».

По данным издания Focus online, скорее всего, возгорание произошло на мусорном заводе фармацевтической компании. О причинах пожара, как и о пострадавших, пока не сообщается.

Из-за инцидента в настоящее время закрыт участок автомагистрали Леверкузен — Кельн. На месте работают сотрудники пожарных служб.

Читайте также:
Германияпожарвозгорание
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Принеси, подай, заработай

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Представительские расходы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Все мнения
О проекте