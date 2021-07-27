«Чрезвычайная опасность»: в Германии после взрыва на химзаводе начался пожар

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В немецком городе Леверкузен на заводе химической и фармацевтической компании Bayer произошел взрыв, после которого начался пожар.

Очевидцы запечатлели ЧП на видео: огромные черные клубы дыма поднимаются над одним из корпусов завода. Над городом зазвучали сирены, предупреждающие об опасности.

JUST IN - Severe explosion at "Bayer" chemical plant in Leverkusen, Germany. A huge column of smoke rises. Population warned to immediately close windows and doors.pic.twitter.com/sFrR0v0uDG — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 27, 2021

Местным жителям рекомендовали не выходить на улицу, а также закрыть окна. Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях присвоило этому происшествию статус «Чрезвычайная опасность».

По данным издания Focus online, скорее всего, возгорание произошло на мусорном заводе фармацевтической компании. О причинах пожара, как и о пострадавших, пока не сообщается.

Из-за инцидента в настоящее время закрыт участок автомагистрали Леверкузен — Кельн. На месте работают сотрудники пожарных служб.