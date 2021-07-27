Дерматолог объяснила, как бороться с шелушением кожи

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Как поддержать кожу в хорошем состоянии и избежать шелушения, рассказала дерматолог-косметолог Александра Гонт. По ее словам, нужно использовать различные масла для душа и стараться реже применять полотенца.

— Кожа человека имеет ороговевшие чешуйки. Это те клетки, что уже выполнили все свои функции. Они склеены жироподобным секретом, поэтому служат неким подобием черепицы на крыше, — объяснила дерматолог.

По ее словам, основная задача такой «черепицы» — защита. Каждый 28–35 дней они должны полностью отшелушиваться вместе с накопленными вирусами, загрязнениями и продуктами жизнедеятельности. Подобная регенерация придумана самой природой для того, чтобы в организм не попадали какие-то посторонние элементы.

Чтобы правильно ухаживать за кожей, эксперт выделила несколько важных моментов: ороговевшие клетки кожи необходимо отшелушивать два–три раза за семь дней; во время душа желательно использовать масла, консистенция которых смягчает воздействие воды и не дает пересушить кожу. Помимо этого, Александра Гонт не рекомендует использовать полотенце. Сразу после душа нужно нанести на тело питательные вещества и надеть махровый халат.

Если у человека наблюдается патологическое шелушение кожи с покраснениями и зудом, стоит обратиться за консультацией к врачу-дерматологу, отмечает «Радио 1».