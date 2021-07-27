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Эксперты высказали мнение о новой функции камер по распознаванию опасной езды

Анна Михалюк

Общество
Эксперты высказали мнение о новой функции камер по распознаванию опасной езды
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Новую функцию получат дорожные камеры в ближайшее время: они начнут распознавать несоблюдение дистанции и опасное вождение. Кроме этого они будут штрафовать за езду с выключенными фарами.

Андрей Иванов, руководитель объединения «МотоМосква», в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» высказал свое мнение о возрастающем контроле на дорогах.

Подробности в видеосюжете "ВМ":

В эфире - таксисты, байкеры, эксперты. Новые штрафы

— Я понимаю, что государству нужны деньги и чтобы было, за что ещё можно штрафовать. Напомню, что при Петре I была даже особая должность: человек, который придумывал новые подати, получал от этого процент. У нас это происходит кибернетически. А судьи кто? Давайте для начала снимем все мигалки, снимем все блатные номера, проверим, на чем приезжают сотрудники ГИБДД, и только потом начнем поборы с простых граждан. Но хулиганов на дорогах нужно наказывать. Просто я боюсь, что будут перегибы, и будут во всем винить мотоциклистов, которые «гоняют» между рядов,— делится своим мнением Андрей Иванов.

АлексейБессонов, блогер «Поющий Таксист», считает, что инициатива имеет две стороны. С одной, хотелось бы штрафовать людей, которые резко подрезают, но с другой, пострадают и обычные водители: на дорогах есть водители, которые едут медленно и при обгоне которых сразу припишут штраф. Вместо финансового наказания блогер предлагает обязать водителей в течение 45 минут рассказывать теоретическую часть ПДД. Потеря времени, по его мнению, будет куда более суровым наказанием.

Александр Гусаров, автомобильный журналист, поясняет, что светодиодные фары мерцают, и камера может запечатлеть этот момент, посчитав, что камера выключена. Возвращаясь к опасной езде, эксперт предлагает обратиться к опыту Европы: там в левом ряду на трассах обычно не ездят – их используют для обгона. По его мнению, нужно повышать культуру вождения и контролирующим органом делать не камеры, а самих участников движения.

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