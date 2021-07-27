Духовник патриарха Кирилла заболел коронавирусом

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Духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин) заболел коронавирусом. Об этом во вторник, 27 июля, сообщили на сайте Московского патриархата.

— У схиархимандрита Илия (Ноздрина), духовника святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, диагностирован COVID-19, — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние здоровья духовника оценивается как удовлетворительное. Кроме того, он находится под постоянным присмотром специалистов.

26 июля «ВМ» писала, что крестного хода по случаю Дня крещения Руси 28 июля не будет из-за ситуации с коронавирусом.

В конце июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал храмы и монастыри усилить контроль за соблюдением антиковидных мер. В письме отмечается, что в храмах и монастырях необходимо носить маски.

В частности, масочный режим должны соблюдать священнослужители, если они близко контактируют с прихожанами. Решение было принято на фоне роста числа пациентов с коронавирусом. Для контроля за соблюдением антиковидных мер управление Московской патриархии будет проводить выборочные проверки.