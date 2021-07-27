Вооруженные пистолетом мужчины отняли телефон у москвича возле станции метро «Щелковская»

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Россия, Москва, Уральская улица, 1А Карта всех событий

Двое москвичей стали жертвами ограбления и лишились мобильного телефона и семи тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 27 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в понедельник ранним утром. Москвичи находились на Уральской улице вблизи станции метро «Щелковская». К ним подошли двое неизвестных и пригрозили пистолетом, требуя отдать все ценности. Один из пострадавших отдал грабителям семь тысяч рублей, а второй — свой мобильный телефон стоимостью десять тысяч рублей.

Позже подозреваемых задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

«ВМ» недавно писала еще об одном похожем случае. Вооруженные пистолетами злоумышленники избили и ограбили двух москвичей на западе столицы. Один из пострадавших мужчин лишился золотой цепочки, которую оценили примерно в 70 тысяч рублей. По данному факту возбуждено дело по аналогичной статье.