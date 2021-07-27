Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вооруженные пистолетом мужчины отняли телефон у москвича возле станции метро «Щелковская»

Михаил Алимов

Происшествия
Вооруженные пистолетом мужчины отняли телефон у москвича возле станции метро «Щелковская»
Фото: sudak.rk.gov.ru
Россия, Москва, Уральская улица, 1А Карта всех событий

Двое москвичей стали жертвами ограбления и лишились мобильного телефона и семи тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 27 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в понедельник ранним утром. Москвичи находились на Уральской улице вблизи станции метро «Щелковская». К ним подошли двое неизвестных и пригрозили пистолетом, требуя отдать все ценности. Один из пострадавших отдал грабителям семь тысяч рублей, а второй — свой мобильный телефон стоимостью десять тысяч рублей.

Позже подозреваемых задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

«ВМ» недавно писала еще об одном похожем случае. Вооруженные пистолетами злоумышленники избили и ограбили двух москвичей на западе столицы. Один из пострадавших мужчин лишился золотой цепочки, которую оценили примерно в 70 тысяч рублей. По данному факту возбуждено дело по аналогичной статье.

Читайте также:
Москваугроза пистолетомразбой
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Марина Макарова
Марина Макарова

Дожди в августе к красивой осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Принеси, подай, заработай

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Представительские расходы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Все мнения
О проекте