Астролог рассказала, каким знакам зодиака повезет в любви в августе

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Начало новой жизни иногда определяется не только переездом, новой работой или изменением финансового положения, но и новыми романтическими знакомствами. Астролог Элеонора Гинзбург рассказала, какие знаки зодиака встретят свою любовь в предстоящем августе.

Так, эксперт считает, что удача на любовном фронте улыбнется Овнам.

— В принципе, в течение данного месяца прослеживается хорошая романтическая тенденция. А к концу месяца у представителей этого знака в любви вообще все хорошо будет, — подчеркнула астролог.

Положительно все в романтическом плане будет складываться у Тельцов. Тем рожденным под этим созвездием, кто уже находится в длительных отношениях, август обещает «тихую гавань». В свою очередь Близнецов в конце следующего месяца ожидает настоящая любовь.

— Ситуация очень хорошая. Причем сейчас стоит больше рассчитывать на себя, потому что пока не время для постоянных отношений, брака и прочего. Любовь есть, и это хорошо. Пока нужно заняться самореализацией, — уверена Элеонора Гинзбург.

Не менее успешным в плане романтики август будет и у Раков. Как уточнила астролог, это касается тех, у кого уже есть постоянный партнер. Причем у представителей этого знака зодиака хороший период для того, чтобы заняться серьезными отношениями, отмечает ФАН.

Хорошим периодом последний месяц лета станет и для Дев. Как подчеркнула астрологический эксперт, довольно спокойная ситуация будет наблюдаться в партнерских отношениях. Помимо совместных обстоятельств, этих людей объединяет нечто высокое, духовное.

Скорпионов в августе ожидает множество неожиданных и романтических приключений. А вот Козерогам конец лета принесет неожиданные романтику и любовь. Им нужно подготовиться к переменам и новым знакомствам. Не обделены романтикой в указанный период будут и Рыбы. В партнерских отношениях у них все будет замечательно складываться, а одиноким суждено завести романтическое знакомство.