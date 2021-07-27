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Злоумышленники отобрали телефон у москвича и сняли деньги с его счета

Михаил Алимов

Происшествия
Злоумышленники отобрали телефон у москвича и сняли деньги с его счета
Фото: Moscow-live
Россия, Москва, Природно-исторический парк КосинскийКарта всех событий

Двое неизвестных отобрали у москвича телефон, угрожая ножом, и сняли с его карты все денежные средства. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 27 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Молодой мужчина в понедельник вечером прогуливался возле Черного озера в Москве. Неожиданно к нему подошли двое неизвестных и, угрожая ножом, заставили отдать им мобильный телефон.

Позже с помощью телефона злоумышленники похитили с его счета восемь тысяч рублей и скрылись с места инцидента.

Сумма материального ущерба устанавливается.

По данному факту проводится проверка.

Недавно «ВМ» писала о похожем случае. Трое неизвестных, угрожая предметом, похожим на нож, отобрали у москвича банковскую карту и заставили назвать ПИН-код от нее.

Затем похитили деньги со счета пострадавшего и скрылись. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

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