Злоумышленники отобрали телефон у москвича и сняли деньги с его счета
Двое неизвестных отобрали у москвича телефон, угрожая ножом, и сняли с его карты все денежные средства. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 27 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Молодой мужчина в понедельник вечером прогуливался возле Черного озера в Москве. Неожиданно к нему подошли двое неизвестных и, угрожая ножом, заставили отдать им мобильный телефон.
Позже с помощью телефона злоумышленники похитили с его счета восемь тысяч рублей и скрылись с места инцидента.
Сумма материального ущерба устанавливается.
По данному факту проводится проверка.
Недавно «ВМ» писала о похожем случае. Трое неизвестных, угрожая предметом, похожим на нож, отобрали у москвича банковскую карту и заставили назвать ПИН-код от нее.
Затем похитили деньги со счета пострадавшего и скрылись. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой».