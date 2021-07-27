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Нарколог оценил исследование о полезной дозе алкоголя

Елена Фролова

Общество
Нарколог оценил исследование о полезной дозе алкоголя
Фото: Pixabay

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что существует доза алкоголя, которая приносит пользу сердцу. Оказалось, что люди, употребляющие порядка шести граммов спиртного в сутки, подвержены меньшему риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Выводы британских исследователей прокомментировал психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук, эксперт Общественной палаты РФ Руслан Исаев.

— В данном вопросе лучше найти золотую середину. Каждый год подобных исследований выполняется огромное количество. В них утверждается, что один, два, три бокала вина в неделю являются полезной дозой. Таких научных работ — бесконечная череда, — подчеркнул эксперт.

При этом он уточнил, что этиловый спирт представляет собой природное вещество, поэтому в микроскопических дозах он содержится в организме человека. Его можно найти и в ряде продуктов. Например, в квасе или кефире.

— Поэтому я не буду опровергать предположения о том, что та или иная доза алкоголя может быть полезной для сердца. Но если рассмотреть ситуацию с другой стороны, то мы понимаем, что, кроме условной пользы для сердечников, нужно подумать и об остальных группах населения, — добавил Руслан Исаев.

По его мнению, есть люди, которые подвержены образованию и прогрессивному развитию алкогольной зависимости. Эксперт уверен, что любые подобные исследования могут стать подспорьем для алкоголизации. Если подверженный зависимости человек не ограничится определенной дозой, то это станет губительным для его здоровья, передает Общественная Служба Новостей.

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