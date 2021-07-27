Пенсионер попал в больницу с ножевым ранением живота

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Россия, Москва, Керченская улица, 13с1 Карта всех событий

Московского пенсионера доставили в одну из столичных больниц с колотой раной живота. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 27 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел вблизи дома №13 на Керченской улице. В понедельник вечером 26 июля, в отделение столичной полиции позвонили случайные прохожие. Они сообщили, что недалеко от дома лежит раненый пожилой мужчина.

Прибывшие вместе с правоохранителями сотрудники скорой помощи забрали 66-летнего пострадавшего в больницу. Медики диагностировали у него колото-резаные ранения живота и рваные раны левого плеча.

Что именно произошло с пенсионером предстоит выяснить полиции.

По данному факту проводится проверка.

В июне «ВМ» писала о еще одном похожем случае. Пожилого мужчину ранили ножом в одном из жилых домов в Москве. Его доставили в реанимацию. Правоохранители провели проверку случившегося.