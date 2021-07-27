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Следком просит арестовать мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки на северо-западе Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Следком просит арестовать мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки на северо-западе Москвы
Фото: moscow-live

Следственный комитет просит арестовать мужчину, который изнасиловал девушку в ее собственной квартире. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 27 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, в воскресенье, 25 июля, подозреваемый вошел в подъезд, где проживает девушка, и позвонил в дверь ее квартиры, расположенной в доме в северо-западном административном округе столицы. Обманув жертву, он проник внутрь и изнасиловал девушку. После содеянного злоумышленник скрылся.

Вскоре его задержали правоохранители. Им оказался 23-летний мужчина. Он полностью признал свою вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Иные действия сексуального характера с применением насилия».

— В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены необходимые судебные экспертизы, — резюмировала Иванова.

В июне «ВМ» писала еще об одном похожем случае. СК просил об аресте для 35-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании двух девушек на юго-западе Москвы. Его причастность установили с помощью камер видеонаблюдения.

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