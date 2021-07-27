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Победители конкурса проектов мостов через Москву-реку получат гранты до 150 миллионов рублей

Анастасия Колоскова

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Победители конкурса проектов мостов через Москву-реку получат гранты до 150 миллионов рублей
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В августе в столице подведут итоги открытого конкурса на разработку проектов автомобильных и пешеходных мостов через Москву-реку, победители получат гранты на общую сумму до 150 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— Рассмотрение и оценку конкурсных заявок планируется провести 3 августа 2021 года, — говорится в сообщении.

Конкурс был объявлен 30 июня на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru. Заявки на него можно подать до 30 июля.

Авторы проектов-победителей получат крупные гранты, общая сумма которых может достигать 150 миллионов рублей. Эти средства можно будет потратить на расчеты со специалистами и сторонними организациями, а также на аренду помещений и оборудования.

В рамках конкурса будут разработаны архитектурно-градостроительные концепции семи мостов, четыре из которых будут пешеходными (на Островную улицу, в Нагатинском Затоне, через водоотводный канал Москвы-реки и в сторону парка «Фили») и три автомобильными (в створах улиц Новозаводской, Мясищева и Берегового проезда), сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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