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Пассажирский Boeing 737 экстренно сел в Симферополе из-за неполадок с двигателем

Руслан Давлетшин

Иван Юминов

Происшествия
Пассажирский Boeing 737 экстренно сел в Симферополе из-за неполадок с двигателем
Фото: Pixabay

В аэропорту Симферополя экстренно приземлился пассажирский Boeing 737, у которого зафиксировали проблемы с одним из двигателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб во вторник, 27 июля.

— В 17:02 воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Симферополя, — рассказал собеседник агентства.

На борту самолета находятся 165 пассажиров. Причиной для посадки Boeing стала вибрация в одном из его двигателей.

В пресс-службе аэропорта «Вечерней Москве» уточнили, что все самолеты в течение дня приземляются в штатном режиме.

В конце мая сообщалось, что Boeing 777 авиакомпании «Россия» экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево. Он выполнял рейс из Южно-Сахалинска в Москву.

Отмечается, что вынужденная посадка была вызвана срабатыванием датчика низкого давления в левой стойке шасси. Самолет приземлился благополучно, при экстренной посадке никто не пострадал.

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