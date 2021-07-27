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Врачи выявили новое последствие COVID-19

София Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врачи выявили новое последствие COVID-19
Фото: pixabay.com

Врачи-офтальмологи обнаружили еще один признак «длительного ковида» — изменение роговицы глаза. Это характерно для пациентов, у которых коронавирус сопровождался неврологическими симптомами.

У некоторого числа пациентов с COVID-19 до окончательного выздоровления должны пройти недели, а иногда и месяцы. Среди медиков это состояние получило название «длительного ковида». Часто оно сопровождается неврологическими симптомами, среди них головная боль, утомляемость, головокружение, онемение и невропатическая боль.

Врачи из турецкого госпиталя медицинского факультета Университета Некметтина Эрбакана выявили, что у пациентов с «длительным ковидом» часто наблюдаются потеря нервных волокон и рост дендритных иммунных клеток на поверхности глаза. Офтальмологи сделали предположение, что эти симптомы вызваны коронавирусом.

Роговица — это прозрачная часть глазного яблока, которая покрывает зрачок, радужную оболочку и внутреннюю часть глаза, заполненную жидкостью. Его главная функция — фокусировать свет, попадающий в глаз. Дендритные клетки на ее поверхности играют ключевую роль в первичном ответе иммунной системы, улавливая и представляя антигены вторгшихся организмов, передает РИА Новости со ссылкой на исследование в журнале British Journal of Ophthalmology.

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что пандемия коронавируса на данный момент далека от завершения, а индийский штамм «дельта» стал доминирующим на территории Европы. Предполагается, что индийский штамм будет замещать другие мутации, если не появится «более конкурентоспособный вирус».

Тем временем в Великобритании зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавирусной инфекции. Мутацию COVID-19, получившую обозначение B.1.621, выявили у 16 человек. При этом большинство случаев заболевания новым штаммом связано с поездками за границу.

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