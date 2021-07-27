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Указатели к домам героев ВОВ установят в Москве

Анастасия Колоскова

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Указатели к домам героев ВОВ установят в Москве
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В столице установят указатели к домам героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Всего в этом году в городе появятся 752 новых «умных» табличек с QR-кодами.

— При наведении на них камеры смартфона откроется страница с фото, биографией, описанием военных подвигов более 100 героев ВОВ, кратчайшим маршрутом к домам, где они проживали, и к более 20 памятным местам, — говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

Пилотный проект был запущен в столице в 2020 году. В рамках него были установлены 19 «умных» указателей к Музею Победы на Поклонной горе и к домам, где жили маршалы — полководцы Великой Отечественной войны.

Проект является частью единой системы пешеходной навигации, которая создается в Москве с 2014 года. За это время специалисты установили 93,7 тысячи домовых и более 11 тысяч отдельно стоящих городских указателей.

7 июля в столичном комплексе городского хозяйства рассказали, что в Москве установят более трех тысяч информационных табличек до конца года, в том числе указатели к отделениям Пенсионного фонда России (ПФР) и нотариальным конторам.

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