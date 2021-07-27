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Ученые назвали причину природных бедствий во всем мире

София Долганова

Общество
Ученые назвали причину природных бедствий во всем мире
Лето / Фото: Анна Быкова

Причиной недавних природных бедствий в мире является глобальное изменение климата. Об этом во вторник, 27 июля, сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, в СМИ все чаще стали появляться данные о наводнениях в Европе и Китае, сильной жаре в США и Канаде, лесных пожарах в Сибири, а также о 50-градусных температурных рекордах в Турции и странах Севернгой Африки. При этом, небывало низкие значения наблюдаются в Южной Африке и Бразилии.

По мнению немецкого метеоролога Йоханнеса Квааса, изменения сказываются на мировом климате не сразу: явления, которые наблюдаются в настоящие дни вызваны выбросами, произведенными несколько десятков лет назад. Так, планета уже нагрелась практически на полтора градуса по сравнению с доиндустриальным периодом.

При этом, агенство сообщает, что, даже если удастся достичь целевых показателей по сокращению выбросов, глобальное потепление все равно произойдет: к концу века температура на планете увеличится до 0,3-0,8 градуса. Эксперты утверждают, что невозможно точно спрогнозировать замедление темпов мирового изменения климата, даже, распологая результатами прошлых исследований — подобный эксперимент проводится в истории впервые.

Недавно ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец объяснил, что происходит с климатом. По его словам, по самому благоприятному сценарию, в результате потепления уровень Мирового океана поднимется на 40 сантиметров, что приведет к серьезным затоплениям. А по самому черному сценарию, примерно через 100 лет Земля превратится в пустыню.

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