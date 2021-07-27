«Детей похоронили в закрытых гробах»: Кушанашвили высказался о смертельном ДТП в Солнцеве

Фото: instagram/otar.kushanashvili

Аварию в Солнцеве, в результате которой погибло двое детей, нельзя оправдать тем, что Валерии Башкировой, находившейся за рулем, 18 лет. Об этом заявил журналист и телеведущий Отар Кушанашвили.

— Думаете, Валерию можно оправдать тем, что ей 18? Мне все равно, сколько ей лет! Я нисколько ее не жалею, — рассказал он.

В таком возрасте, по словам телеведущего, необходимо отвечать за свои поступки. Детей похоронили в закрытых гробах, а родители не смогли проститься с ними на пешеходном переходе, посетовал он.

— Не говорите, что она выросла в хорошей семье, не говорите, что читала Корнея Чуковского. Я ненавижу убийц! — подчеркнул Кушанашвили в YouTube-шоу «Каково?!».

Авария с участием Башкировой произошла 16 июля на пешеходном переходе в Солнцеве. Сначала ее отправили под домашний арест, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения.

Девушке предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По первоначальным словам Башкировой, перед ДТП она отвлеклась на телефон. Однако ее отец говорит, что она вообще не доставала гаджет, когда была за рулем, а от дороги ее отвлекли яркое солнце и грузовик.

Башкирову отправили в СИЗО до 16 сентября. Она признала свою вину в ДТП. Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на ее арест 4 августа.