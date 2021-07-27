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Павильон «Комбикормовый завод» на ВДНХ сдадут в аренду на десять лет

Анастасия Колоскова

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Павильон «Комбикормовый завод» на ВДНХ сдадут в аренду на десять лет
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

ВДНХ открыла прием заявок на долгосрочную аренду трехэтажного павильона № 535 «Комбикормовый завод» с обязательством для инвестора отреставрировать здание. Об этом сообщила пресс-служба выставки во вторник, 27 июля.

— ВДНХ объявляет старт приема заявок на долгосрочную аренду строения № 535 в Ландшафтном парке, на берегу Каменских прудов. Главная выставка страны заключит договор с инвестором, который превратит историческое здание в новое общегородское пространство, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что павильон подойдет для организации в нем многофункционального центра, коворкинга или отеля.

Здание площадью около 1,2 тысячи «квадратов» имеет три этажа и подвал. Оно расположено в шаговой доступности от ключевых объектов ВДНХ, а его окна выходят на фонтан «Золотой колос» и Каменские пруды. Павильон был построен в 1952 году. Изначально в нем находилось производство кормов для животных и подготовительный цех, а также выставочный зал. В 1990-е годы павильон передали частным владельцам, которые пристроили к нему помещение для хлебобулочного магазина.

Руководство выставки планирует заключить долгосрочный договор аренды на десять лет. Остальные условия будут зависеть от проекта будущего арендатора, говорится на сайте выставки.

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