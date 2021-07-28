Юрист предупредил об ответственности за каждое дерево на дачном участке

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Владельцы дачных участков должны помнить, что они несут ответственность за произрастающие на этой территории деревья, однако распоряжаться ими на свое усмотрение можно не всегда. Об этом рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

Эксперт пояснил, что если дачник решит спилить дерево, потому что оно мешает на собственном участке, есть риск попасть на штраф. Даже если дерево больное, угрожает жизни и здоровью, необходимо сначала уточнить в администрации поселка, на котором расположен участок, можно ли дерево спилить и не относится ли оно к категории ценных.

Если участок примыкает к лесному фонду, вырубку деревьев необходимо согласовывать с лесничеством. В отсутствие разрешения за незаконно спиленное дерево можно получить штраф, в Москве его размер может достигать 4,5 тысячи рублей, предупредил Петропольский.

Вместе с тем если владелец участка вовремя не избавился от больного или поврежденного дерева, которое упало на соседний дом или чужую машину, ответственность за это ложится на дачника.

Таким образом, ответственность за все деревья, которые растут на участке, лежит на его хозяине, рассказал юрист агентству «Прайм».

С начала 2021 года земельные инспекторы Подмосковья осмотрели около 108 тысяч участков на предмет различных нарушений. Признаки нарушений земельного законодательства, благоустройства и землепользования выявили на 37,6 тысячи участках. Среди самых распространенных нарушений — неиспользование земли, отсутствие мер по уничтожению борщевика, нецелевое использование участков.