Москвичи более 22 миллионов раз воспользовались электронными медкартами за полгода

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Москвичи воспользовались электронной медицинской картой (ЭМК) более 22 миллионов раз за последние полгода, что в полтора раза больше, чем за весь 2020 год. Об этом рассказали в среду, 28 июля, в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

— И такой рост не случаен. Благодаря электронным медкартам пациенты могут получить доступ в онлайн-формате к информации о своем здоровье и здоровье своих детей, которая не потеряется и будет всегда под рукой, — объяснили в пресс-службе ведомства.

В ЭМК москвичи могут ознакомиться с протоколами осмотров врачей, результатами лабораторных и инструментальных исследований. Кроме того, горожане могут посмотреть снимки с исследований, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Чтобы получить доступ к медкарте ребенка, пользователю достаточно перейти в раздел «Здоровье» и выбрать услугу «Упрощенный доступ к электронной медицинской карте для пользователей с полной учетной записью».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что около 900 тысяч москвичей пользуются мобильной электронной версией медицинской карты (ЭМК), то есть каждый третий пользователь сервиса. По ее словам, каждый месяц в приложении фиксируется около 300 тысяч обращений к электронной карте.