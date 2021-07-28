Кардиолог назвала симптомы COVID-19, при которых необходимо вызвать скорую

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Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич перечислила те проявления в организме при коронавирусе, которые должны заставить пациента незамедлительно вызвать скорую помощь.

— Основная задача пациентов, которые лечатся дома, состоит в том, чтобы не пропустить осложнения из-за коронавируса, — заявила эксперт на своем YouTube канале.

По ее словам, в том случае, если у пациента температура поднялась до 39, то не стоить верить, что это обычная простуда. Вероятность того, что человек заболел коронавирусной инфекцией, равна примерно 99 процентам. В таком случае необходимо исключить любые контакты с окружающими, остаться дома и наблюдать за состоянием организма. В качестве профилактики нужно продолжить измерять температуру, проверять артериальное давление, мерить пульс и отслеживать частоту дыхания. Эти показатели стоит отслеживать не реже, чем три раза в день.

Если температура 38 и выше будет держаться у пациента дольше пяти дней, а частота дыхательных движений будет достигать более 22 раз за минуту, стоит насторожиться.

Если сатурация (показатель насыщения крови кислородом — прим. «ВМ») упадет до уровня ниже 95, рекомендуется вызвать скорую помощь. Если же больной чувствует, что пребывает в стабильном состоянии, можно просто соблюдать постельный режим и проветривать помещение. Также важно пить много воды, не есть усиливающие тромбоз продукты и проконсультироваться со специалистом перед началом применения антикоагулянтов (лекарства, угнетающие активность коагуляционного гемостаза — прим. «ВМ»).

Врач-вирусолог Евгений Тимаков перечислил неожиданные проявления постковидного синдрома. Так люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут сталкиваться с неожиданными болями и ощущением дискомфорта. Медик посоветовал внимательно прислушиваться к организму, в частности, обратить особое внимание на состояние вегетососудистой системы. После коронавируса нередки сосудистые нарушения: учащаются головокружения, снижается толерантность к физическим нагрузкам, развиваются тромбозы.