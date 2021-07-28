Физкультурно-оздоровительный комплекс на юго-востоке Москвы откроют в ноябре

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, 1-я Вольская улица, 11 Карта всех событий

На юго-востоке Москвы сдали в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), который начнет принимать посетителей в ноябре. Об этом в среду, 28 июля, рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Объект расположен по адресу Вольская улица, дом 11а. Площадь комплекса составит порядка 6,8 тысячи квадратных метров.

— В составе ФОКа будут функционировать аквакомплекс, тренажерный зал и залы групповых занятий, а также фитобар, — отметил глава ведомства.

Кроме того, в комплексе установлен гидромассажный бассейн, а также два бассейна для детей. Их длина составляет 25 метров.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказывал, что в 2021 году в Москве планируется завершить строительство более 20 объектов спортивной инфраструктуры.

— Строительство спортивных объектов является одним из ключевых направлений работы по развитию социальной инфраструктуры Москвы, и в ближайшие годы мы продолжим активно им заниматься, — приводит официальный сайт мэра Москвы слова Бочкарева.

Он также сообщал во вторник, 27 июля, что в Центре самбо и бокса в Лужниках начался монтаж стеклопакетов. Центр самбо и бокса в столичных «Лужниках» планируют построить до конца 2021 года. Его залы смогут вместить 3,6 тысячи человек, а витражное остекление позволит наблюдать за тренировками с улицы.