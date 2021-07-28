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Три мотоцикла врезались в такси на улице Маши Порываевой в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Три мотоцикла врезались в такси на улице Маши Порываевой в Москве
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Маши Порываевой Карта всех событий

В центре Москвы произошло ДТП с участием трех мотоциклов и такси. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 28 июля, рассказал очевидец с места событий.

По словам собеседника «ВМ», около 9 утра 28 июля три мотоцикла врезались в автомобиль такси на улице Маши Порываевой. Из-за инцидента перекрыли две полосы движения.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва
Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва

Также ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло на юго-востоке города во вторник, 27 июля. В результате столкновения пострадал водитель мотоцикла, его доставили в больницу сотрудники скорой помощи.

26 июля столичное ГИБДД сообщило, что на прошедшей неделе в Москве был зарегистрирован 171 случай ДТП. Самый частый вид дорожных аварий — столкновение транспортных средств. Так, на прошлой неделе зафиксировали 86 таких происшествий.

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