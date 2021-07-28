Россияне назвали главное слово 2021 года

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Главным словом 2021 года россияне назвали «коронавирус». Каждый девятый участник исследования считает, что важным словом в этом году стала «вакцина», а семь процентов опрошенных — «здоровье». Об этом свидетельствуют данные аналитиков одного из сервисов по поиску высокооплачиваемой работы, которые провели соответствующий опрос.

Итак, каждый 20-й респондент назвал словом года «пандемию». Четыре процента россиян ассоциируют год с нецензурной лексикой.

Основными для 38 процентов участников исследования оказались слова «работа» и «семья». А для двух процентов важным стало слово «жизнь». Вместе с тем 43 процента человек назвали свои варианты слова года. Среди них были «удаленка», «выборы», «маска», «кризис» и «стабильность», отмечает RT.

При этом аналитики добавили, что по сравнению с данными аналогичного исследования, которое было проведено в 2020 году, лидирующую позицию продолжает занимать «коронавирус». Однако в этом году за него проголосовало меньшее количество человек: 28 процентов — в 2020 году; 16 процентов — в 2021 году. Кроме того, вторую строчку рейтинга в этом году заняла «вакцина» — 11 процентов.