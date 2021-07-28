Потерявшего документы москвича обманули на девять тысяч рублей

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Малая Ордынка Карта всех событий

Потерявшего документы москвича обманули на почти девять тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице в среду, 28 июля.

По словам представителя ведомства, мужчина 16 мая потерял возле одной из станций столичного метро свои документы. Заметив пропажу, москвич опубликовал объявление о потере в интернете. Позднее, 3 июня, ему написал неизвестный, который сообщил, что нашел утерянные документы.

Злоумышленник потребовал перевести ему 8976 рублей на банковскую карту, обещая после получения денег отдать документы. Получив средства, неизвестный перестал выходить на связь.

Во вторник, 27 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника на улице Малая Ордынка в Москве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Недавно «ВМ» писала еще об одной приезжей женщине, обокравшей столичного пенсионера. Кроме того, «Вечерка» сообщала, что псевдосотрудница банка украла у москвички почти два миллиона рублей.