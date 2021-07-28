Поставщики предупредили о подорожании кофе в августе

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Цены на кофе могут вырасти на 10–12 процентов в августе 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе сети супермаркетов «Верный».

Кроме того, аналогичную информацию от поставщиков кофе получили ретейлеры. Основной причиной будущего повышения цен называют резкое рост стоимости сырья, которое, в свою очередь, вызвано проблемами с урожаем кофейных зерен в Бразилии. По некоторым данным, причиной повышенных цен на кофе в будущем также может стать подорожание упаковки и логистики.

В торговой сети «Лента» также подтвердили информацию о вероятном повышении цен на кофе до десяти процентов, передает Коммерсантъ.

Ретейлеры также допускают подорожание одежды и обуви в России осенью-зимой. Эксперты предполагают, что цены на вещи поднимутся не менее чем на 10 процентов. Президент розничной сети Baon Илья Ярошенко полагает, что максимальный прирост цен составит 15 процентов. По прогнозу владельца компании «Глория Джинс» Владимира Мельникова, в начале следующего года одежда и обувь подорожают на 18–20 процентов.