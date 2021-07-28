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Инфекционист рассказал, какие опасности скрывают в себе суши

Елена Фролова

Общество
Инфекционист рассказал, какие опасности скрывают в себе суши
Фото: Pexels

Какие опасности могут скрывать в себе суши, рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев.

— Если речь идет о ресторанах, где для приготовления данного восточного блюда используют свежую рыбу без каких-либо обработок, то существует высокая вероятность получить какие-нибудь паразитные заболевания. Просто. В мясе рыбы могут «жить» личинки паразитов, — объяснил эксперт.

При этом он добавил, что обычно в ресторанах при готовке суши используют замороженную рыбу. Так как перед приготовлением ее размораживают, то, по словам инфекциониста, можно не беспокоиться о паразитах.

— Однако в заведениях общепита в плане роллов и суши остается опасность заболеть сальмонеллой, если был нарушен срок хранения продуктов. Есть большая вероятность получить пищевые инфекции, — добавил Илья Акинфиев.

Последствия пищевых инфекций имеют большую зависимость от того, в каком состоянии изначально организм находился, отмечает «Москва 24». Например, крепкий молодой человек может почувствовать дискомфорт в животе, а девушка со слабым иммунитетом – тошноту, рвоту и боль в желудке. Причем все это может продлиться два-три дня.

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