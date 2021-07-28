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Проект звездный «Открой#Моспром» откроет новый сезон

Ольга Маркова

Развлечения
Проект звездный «Открой#Моспром» откроет новый сезон
Фото: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Проект звездный «Открой#Моспром» с 28 по 30 июля приглашает на открытие четвертого сезона. По столичным предприятиям гостей онлайн проведут популярные артисты и известные личности.

В среду, 28 июля, телеведущая Арина Шарапова расскажет виртуальным зрителям о заводе международной фармацевтической компании «Сервье». В прямом эфире можно увидеть, как с конвейера ежеминутно сходит более трех тысяч таблеток.

На следующий день, 29 июля, на агрохолдинг «Московский» отправится артистка Катерина Шпица. Представитель компании покажет ей и зрителям соцсетей теплицу, где выращивают салат в горшочках, с полностью автоматизированными производственными линиями.

В пятницу, 30 июля, актер Антон Богданов познакомится с работой московских площадок Объединенной Авиастроительной Корпорации, где разрабатывался и проходил испытания обновленный «Суперджет 100».

Прямую трансляцию можно посмотреть в соцсетях проекта Instagram, TikTok, ВК, Facebook, Одноклассники.

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