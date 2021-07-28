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День ВДВ отметят в Музее Победы онлайн

Ольга Маркова

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День ВДВ отметят в Музее Победы онлайн
Фото: Вечерняя Москва

Музей Победы 2 августа приглашает посетителей сайта организации присоединиться к онлайн-программе, приуроченной к празднованию Дня Воздушно-десантных войск.

Зрители смогут увидеть виртуальные экскурсии «Открытые площадки Вооружение и техника 50–80-х годов», принять участие в викторине «АН-12» и мастер-классе «Легендарный Ли-2», а в онлайн-кинотеатре можно будет посмотреть фильм М. Туманишвили «Случай в квадрате 36-80».

День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа на основании Указа президента Российской Федерации в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства. В прошлом году «войскам Дяди Васи» (Василий Филиппович Маргелов командовал войсками в 1954–1959 и 1961–1979 годах) исполнилось 90 лет.

Участие в программе бесплатное, сообщается на сайте музея.

Мосприрода, в свою очередь, 2 августа позвала жителей и гостей города в поход-исследование «В поисках цветущего папоротника». Мероприятие приурочено к празднику Ильин день — церковному дню памяти пророка Илии. Ильин день считался календарной границей лета, когда в природе появлялись первые признаки осени.

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