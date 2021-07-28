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В России впервые с 30 июня выявили менее 23 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России впервые с 30 июня выявили менее 23 тысяч случаев COVID-19 за сутки
26 июня 2020 года.Люди в городе. Жанр. / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

За последние 24 часа в России выявили 22 420 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Впервые с 30 июня количество заболевших составляет менее 23 тысяч. Об этом в среду, 28 июля, сообщается в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

Почти 8,5 процентов заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

В России впервые с 30 июня выявили менее 23 тысяч случаев COVID-19 за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки было также зафиксировано 798 летальных исходов.

За последний день после прохождения лечения от COVID-19 в стране полностью выздоровели 20 579 человек.

В России впервые с 30 июня выявили менее 23 тысяч случаев COVID-19 за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в РФ продолжает лидировать Москва. За последний день в российской столице коронавирусом заболели 2445 граждан.

Пандемия коронавируса на данный момент далека от завершения, а индийский штамм «дельта» стал доминирующим на территории Европы. Об этом в пятницу, 23 июля, рассказали в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний совместно с Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения.

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