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Джо Байден перечислил «проблемы» Владимира Путина

Полина Долганова

Политика
Джо Байден перечислил «проблемы» Владимира Путина
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден считает, что у его коллеги, российского лидера Владимира Путина, есть «проблемы». Об этом свидетельствует сообщение пресс-пула Белого дома.

— Он знает, что у него проблемы, и это делает его опасней, — говорится в заявлении главы Штатов.

В сообщении отмечается, что речь Байдена относилась к прошедшим в Женеве переговорам с Путиным. Байден также имел в виду, что глава РФ может распоряжаться лишь нефтью и ядерным оружием.

Кроме того, во вторник, 27 июля, президент Америки в ходе своего выступления в офисе директора разведки заявил, что Владимир Путин осведомлен, что американское разведсообщество превосходит российские разведывательные силы и что этот факт «адски беспокоит» Путина, передает РИА Новости.

До этого в Кремле оценили выполнение женевских договоренностей Путина и Байдена. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, договоренности соблюдаются. Представитель Кремля также добавил, что наличие контактов между странами является очень важным пунктом в соблюдении заявленных соглашений.

Саммит с участием Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена проходил в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен — с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов.

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