Мужчина ранил пенсионера осколком бутылки в Зюзине

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Россия, Москва, Керченская улица, 13с1 Карта всех событий

Неработающий мужчина избил пенсионера осколком бутылки в столичном районе Зюзино. Об этом в среду, 28 июля, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в понедельник, 26 июля, по адресу улица Керченская, дом 13, строение 1. Неизвестный мужчина в ходе конфликта напал на пенсионера.

Злоумышленник нанес пожилому мужчине осколком бутылки колото-резаную рану живота и рваные раны левого плеча.

Злоумышленник скрылся, а пенсионеру потребовалась помощь медиков. Его доставили в одну из столичных больниц.

Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали неработающего подозреваемого.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

До этого «ВМ» писала, что пьяного москвича госпитализировали с травмами головы после драки. «Вечерка» также сообщала, что неизвестный разбил мужчине голову на северо-востоке Москвы.